В Казани умерла женщина, пострадавшая в результате взрыва в доме в Заинске. Таким образом, число жертв трагедии достигло двух человек.

В Казани умерла женщина, пострадавшая в результате взрыва в жилом доме в Заинске. Таким образом, число жертв трагедии достигло двух человек. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана, женщина была в крайне тяжелом состоянии. Она скончалась в воскресенье утром в больнице.Взрыв в жилом доме в Заинске произошел днем 22 июня, обрушились фасад на площади 30 квадратных метров и 50 квадратных метров крыши. Всего пострадали 10 человек (один из них скончался в больнице вскоре после ЧП, женщина – в воскресенье). На данный момент трое из числа пострадавших, в том числе один ребенок, остаются в реанимации. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.