Пять утопленников за прошедшие выходные. О такой неутешительной статистике, с приходом жаркой погоды, сообщает региональное МЧС.

Пять утопленников за прошедшие выходные. О такой неутешительной статистике, с приходом жаркой погоды, сообщает региональное МЧС. Несчастные случаи на воде произошли в водоёмах Кольчугинского, Юрьев-Польского, Суздальского, Вязниковского районов, а также в городе Владимире - в микрорайоне Заклязьминский. Всего же с начала купального сезона в области утонуло уже 10 человек. Основная причина подобных трагедий, по словам спасателей – купание в необорудованных местах в алкогольном опьянении.