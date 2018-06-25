Требования к жилым комплексам растут, и сегодня застройщик должен продумывать каждую деталь жизни своих клиентов, будь то велосипедные дорожки, интернет-покрытие или особенности архитектуры.

Эпоха спальных районов с черновой отделкой закончилась. Пришло время обратить внимание на ожидания потребителя. Необходимо не просто учитывать запросы, но предвидеть их возникновение в ближайшем будущем. Это и есть суть социального девелопмента – комплексный подход к созданию комфортного общественного пространства, которое каждый житель будет ощущать "своим".Генеральный директор ∎КБК Проект∎ Василий Костин замечает, что на практике это означает создание жилых комплексов, в которых в достаточной мере развита полноценная социальная инфраструктура. Сюда входит досуговое пространство, образовательная сфера, творческие площадки и т.д. Развитие технологий стремительно стирает границы между рабочим и жилым пространством городского жителя. Среднестатистический горожанин все больше времени проводит в месте своего проживания, и это оказывает существенное влияние на приоритеты и ценности покупателя недвижимости.Требования к жилым комплексам растут, и сегодня застройщик должен продумывать каждую деталь жизни своих клиентов, будь то велосипедные дорожки, интернет-покрытие или особенности архитектуры. Современному жителю важен не только комфорт, но и гордость за свой микрорайон, не похожий ни на что другое. Качество жизни становится характеристикой не индивидуальной и даже не семейной, но общественной.Школы, детские сады, музеи, площадки для всевозможных общественных событий, ландшафтные парки – это далеко не полный список возможных предметов гордости жителей и центров притяжения городской общественности, очагов культурной жизни.Интересно, что сам термин "социальный девелопмент" имеет несколько разное значение в России и за рубежом. Если в Европе и США речь идет о строительстве социального жилья, то у нас это, прежде всего, создание социально-бытовых условий, не привязанных к стоимости жилья.Например, в Англии насчитывается порядка 1,5 миллионов семей с ограниченной платежеспособностью. Правительство частично субсидирует расходы на арендную плату для таких жильцов. Однако 40-60% стоимости аренды они платят сами. И это неплохая ниша для девелоперов.При этом ни в коем случае нельзя считать, что социальное жилье – это некое гетто для малообеспеченных слоев населения. Складывается так, что социальное жилье занимает значительно меньше половины возводимого в этих комплексах жилья. Остальные квартиры продаются обычным платежеспособным жильцам. Комплексы строятся со всеми сопутствующими элементами инфраструктуры: детские учреждения, парки, общественные пространства и т.д.В некотором смысле современный социальный девелопмент – это возрождение советской микрорайонной застройки, от которой был взят лучший опыт и внесены корректировки, которых требует радикально изменившееся за последние десятилетия общество. Главные идеи советских микрорайонов можно обозначить следующим образом:Общественные зоны внутри микрорайонов.Пешеходная доступность до ключевых объектов инфраструктуры.Автомобильное движение вынесено за пределы жилых комплексов.Школы и детские сады прямо на территории микрорайона.Удобные транспортные связи с важными точками городской среды.Необходимо отметить, что идеи советского микрорайона являлись синтезом американских и европейских концепций 1920-х годов. Главными идеологами американской концепции микрорайонного зонирования были Томас Адамс и Кларес Перри, которые посвятили годы своей жизни разработке системы, которая позволит детям не переходить оживленные дорожные магистрали по пути в школу. Размеры микрорайонов тоже определялись максимальным расстоянием до расположенной в центре школы – порядка 800 метров.Однако воплощение этих идей оказалось не совсем удачным. Прежде всего, отсутствие деления частного и публичного пространство вызывало у обычного жителя некое чувство потерянности. Люди не ощущали внутреннее пространство микрорайона своим, и относились ко всему соответственно. Образовавшаяся пустота психологически давила на жителей, заставляя их быстрее покинуть это место. Ослабли и социальные связи между жителями домов, поскольку это в принципе невозможно – запомнить всех соседей из сотен квартир многоэтажки. Наконец, отсутствие витрин магазинов, кафе, офисов на первых этажах зданий явно не добавляло живости микрорайонам советского времени.К недостаткам микрорайонов можно также отнести узкие проезды, не соответствующие современному транспортному потоку, недостаточность мест для парковки, тупиковые проезды.Перемены в жизни страны, переход от государственного планирования к частной застройке, не могли не отразиться на том, какими стали микрорайоны начала нулевых. Мы окончательно потеряли преимущества советских микрорайонов: стремительно возводились спальные районы без садиков, школ и т.д. Но этот период длился недолго. Демографическая яма перестроечных лет подошла к своему завершению, уровень жизни вырос, потребности городских жителей стали радикально меняться, требуя перемен.Современное воплощение идей советской застройки предполагает строительство кварталов с активными первыми этажами, понятным зонированием между общим и частным, развитой инфраструктурой, разнообразными фасадами. Необходим комплексный подход к модернизации транспортной системы, как внутренних проездов, так и внешних дорожных артерий. Комфортная городская среда предполагает грамотное озеленение территории. Безопасность на внутренних дорогах можно обеспечить разными способами: лежачими полицейскими, криволинейным планированием проездов и т.д.Концепция социального, а точнее, социально ориентированного девелопмента – это градоустройство, обращенное лицом к обществу (социуму), его нуждам и потребностям. Это подразумевает, что помимо властей и бизнеса, полноправными участниками процесса планирования, регулирования и развития городских территорий становятся представители населения.Так уж вышло, что столичная программа реновации объединила в себе как российский, так и европейский стандарт социального девелопмента. Жители унылых, депрессивных пятиэтажных районов получили возможность наслаждаться новым качеством жизни. Основываясь на советском опыте застройки периферийных территорий Москвы и используя только лучший опыт, новая московская градостроительная политика создает все условия для гармоничного развития социально-бытовой и рекреационной инфраструктуры столицы.