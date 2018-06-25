Порядка 30 сотрудников из различных служб и подразделений Управления стали участниками благотворительной акции, организованной при поддержке Подольской областной станции переливания крови...

Полицейские УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, и не понаслышке знают, насколько жизнь человека зависит от такого важного компонента как донорская кровь. Практически каждый день в ней испытывают необходимость больные дети и взрослые, а также люди, нуждающиеся в проведении срочных и сложных операций. Ведь порой даже 450 мл крови может спасти жизнь не одному человеку.С раннего утра в Управлении внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам образовалась целая очередь из полицейских, желающих помочь тем, кто попал в непростую ситуацию. Порядка 30 сотрудников из различных служб и подразделений Управления стали участниками благотворительной акции, организованной при поддержке Подольской областной станции переливания крови. Некоторые сдавали кровь впервые, но есть и те, для кого донорство стало уже делом чести и доброй традицией.Все процедуры проходили под неукоснительным наблюдением врачей. Сначала стражи порядка прошли необходимое анкетирование и предварительную диагностику состояния здоровья, по результатам которого все оказались годными к сдаче крови.В ходе акции сотрудники полиции услышали в свой адрес много теплых слов благодарности от медицинских работников, которые отметили, что подобные мероприятия помогают спасти жизнь тысячам пациентов, остро нуждающихся в переливании крови. В свою очередь полицейские заверили их в готовности всегда прийти на помощь, тем, кто в ней нуждается, и уверили, что участие в подобных благотворительных акциях станет доброй традицией для всего коллектива УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79