В Центральном доме журналистов состоялось торжественное открытие Пресс-центра юных инспекторов движения...

В Центральном доме журналистов состоялось торжественное открытие Пресс-центра юных инспекторов движения.В Белом зале Центрального дома журналистов г. Москвы заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Евгений Ефремов открыл церемонию посвящения юидовцев в юные журналисты. Он отметил важность развития движения, которое призвано стать примером в области пропаганды безопасного поведения на дороге.Главный редактор газеты «Добрая дорога детства» Алла Суражевская рассказала о целях, задачах и функциях первого в России Пресс-центра ЮИД. В перспективе во всех регионах страны будет создана целая сеть пресс-служб юных инспекторов, которые будут писать статьи, делать фоторепортажи и вести блоги, пропагандирующие соблюдение Правил дорожного движения.В мероприятии также приняли участие начальник Отдела пропаганды безопасности дорожного движения столичной УГИБДД майор полиции Любовь Высоцкая, директор ГБОУ «Романовская школа» Татьяна Щипкова, представители Центра организации дорожного движения Правительства г. Москвы, Департамента образования, молодежных движений, творческая интеллигенция. Они пожелали успехов ребятам. Актер театра и кино Андрей Андреев раскрыл собравшимся некоторые секреты мастерства, которые помогут легко находить общий язык с собеседником, что особенно важно для журналиста. Кстати, дочь и сын Андреева тоже состоят в отряде Юных инспекторов движения.После того, как торжественно была перерезана красная лента, Евгений Ефремов вручил юидовцам - учащимся ГБОУ «Романовская школа» и ГБОУ Школа № 1228, их первые удостоверения сотрудников пресс-центра. Также детям вручили подарки – гаджеты, необходимые для работы журналиста.После официальной части мероприятия всех собравшихся ждал сюрприз – мастер-класс по росписи пряников. С помощью пищевых фломастеров участники изобразили дорожные знаки на глазированных пряниках. Разрешающие, запрещающие, предписывающие знаки и даже знаки, которых не существует – взрослые и дети дали волю фантазии.Затем юидовцы впервые попробовали себя в роли журналистов и взяли интервью у почетных гостей. Собеседники с удовольствием рассказали о значении дорожных знаков, которые они изобразили на своих пряниках.В ходе мероприятия представителями Романовской школы была проведена акция «Светлячок». Юные инспекторы движения вручили каждому участнику светоотражающий браслет и рассказали о том, как светоотражающие элементы способны защитить пешехода.А когда праздник подошел к концу будущие журналисты отправились на первую планерку.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81