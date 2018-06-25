Военно-морскому флоту США в обозримом будущем могут понадобиться многоцелевые подводные лодки нового типа, поскольку имеющиеся на данный момент на его вооружении субмарины довольно скоро достигнут предела возможной модернизации, пишет американское издание National Interest.

Военно-морскому флоту США в обозримом будущем могут понадобиться многоцелевые подводные лодки нового типа, поскольку имеющиеся на данный момент на его вооружении субмарины довольно скоро достигнут предела возможной модернизации, пишет американское издание National Interest.По данным журнала, сейчас в состав Военно-морского флота США входят 48 многоцелевых атомных подлодок типа Virginia. В 2019 году планируется начать выпуск субмарин типа Virginia новой модификации Block V, в корпус которых будут врезаны модули полезной нагрузки с четырьмя пусковыми установками на каждом, рассчитанными на семь ракет "Томагавк". Таким образом, общее число подлодок в американском флоте может составить 66 единиц.Американские военные предполагали устанавливать такие модули на уже действующие субмарины, однако у подлодок типа Virginia остается слишком мало места для их установки отмечает National Interest."У флота есть такие потребности, которые данная платформа уже не может удовлетворить", — цитирует издание слова Брайана Хоуса, сказанные им в конце прошлого года. Тогда он был начальником управления подводной войны в штабе ВМС США.Начало производства новых субмарин для флота было запланировано на 2034 год, добавляет журнал.В середине июня то же издание опубликовало рейтинг самых смертоносных подлодок в мире.