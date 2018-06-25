Поклонники певца нашли доказательства расставания артиста и его девушки. Судя по всему, они начали жить отдельно друг от друга.
Поклонники певца нашли доказательства расставания артиста и его девушки. Судя по всему, они начали жить отдельно друг от друга.
Певец Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались, утверждает
портал dom2life.ru. Молоды люди удалили все совместные фотографии из соцсетей и
отписали друг от друга. Примечательно, что сделано это было почти синхронно. Пара
не особо афишировала свои отношения и не была замечена в скандалах. Девушка часто фотографировала подарки и букеты, однако общих кадров с возлюбленным было меньше. Примечательно, что и Instagram Тимати был также наполнен фотографиями с друзьями, концертов и разного рода поездок. Поэтому
подобный шаг по удалению всех совместных фото не похож на рядовую ссору.
Тимати встречался с девушкой три года. До этого примерно
такой же срок он состоял отношениях с Аленой Шишовой, которая родила ему дочь.
Отметим, что недавно мама артиста рассказала о сложностях во
взаимоотношениях дочери Тимати с Решетовой. Поклонники предположили, что Алиса,
возможно, не принимает избранницу рэпера.
Анастасия Решетова родилась в Москве в 1996 году. В 2014
году в возрасте 18 лет приняла участие в конкурсе Мисс Россия 2014, став 1-й
вице-мисс. В 2016 году открыла клинику
красоты, а через год выпустила свою книгу "Сегодня я проснулась другой". Также
Анастасия запустила собственный бренд
одежды.