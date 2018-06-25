Поклонники певца нашли доказательства расставания артиста и его девушки. Судя по всему, они начали жить отдельно друг от друга.

Поклонники певца нашли доказательства расставания артиста и его девушки. Судя по всему, они начали жить отдельно друг от друга.Певец Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались, утверждаетпортал dom2life.ru. Молоды люди удалили все совместные фотографии из соцсетей иотписали друг от друга. Примечательно, что сделано это было почти синхронно. Паране особо афишировала свои отношения и не была замечена в скандалах. Девушка часто фотографировала подарки и букеты, однако общих кадров с возлюбленным было меньше. Примечательно, что и Instagram Тимати был также наполнен фотографиями с друзьями, концертов и разного рода поездок. Поэтомуподобный шаг по удалению всех совместных фото не похож на рядовую ссору.Тимати встречался с девушкой три года. До этого примернотакой же срок он состоял отношениях с Аленой Шишовой, которая родила ему дочь.Отметим, что недавно мама артиста рассказала о сложностях вовзаимоотношениях дочери Тимати с Решетовой. Поклонники предположили, что Алиса,возможно, не принимает избранницу рэпера.Анастасия Решетова родилась в Москве в 1996 году. В 2014году в возрасте 18 лет приняла участие в конкурсе Мисс Россия 2014, став 1-йвице-мисс. В 2016 году открыла клиникукрасоты, а через год выпустила свою книгу "Сегодня я проснулась другой". ТакжеАнастасия запустила собственный брендодежды.