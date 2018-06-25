Романтики живут всю жизнь с верой в высокие чувства, скептики же утверждают, что любовь – это выдумки, циники просто посмеиваются. Так что это за особое явление, и есть ли оно в действительности?

Романтики живут всю жизньс верой в высокие чувства, скептики же утверждают, что любовь – это выдумки,циники просто посмеиваются. Так что это за особое явление, и есть ли оно вдействительности?Есливсю жизнь рационально смотреть на события, явления, поступки и чувства, искатьсмысл в каждом действии, то вера в чудо уйдет куда–то очень далеко, примернокак вера в Деда Мороза в детстве. Такой человек перестает ждать всегонеобычного, для него за каждым поворотом жизни все ясно и понятно. Но самичувства не поддаются рациональному объяснению, они вспыхивают, как Сверхновая,открывая для человека грани неизведанного.Любовьсама по себе является неизученной стороной эмоциональных проявлений, а если онапробуждается в душе с первого слова или взгляда, то это равносильно волшебствуи не требует логических объяснений. В действительности все просто: если к вампришло такое чувство, то вам повезло, и вы встретили человека всей своей жизни,того, кто предназначен был свыше.Мояработа всегда была связана с людьми, с их судьбами и счастьем. Много историйпрошло перед глазами, ряд из которых связан именно с этим внезапным светлымчувством.Сергеявсегда отличал веселый нрав и умение общаться с людьми. Он легко вписывался влюбую компанию, покорял своей общительностью и позитивом. Но из–за полнотыличная жизнь Сергея не складывалась. До тех пор, пока он не встретил Милу. Девушкаему понравилась сразу – настоящая Дюймовочка, которую хочется оберегать идарить ей нежность. Но Сергей на нее сразу не произвел впечатления – в своихмыслях Мила видела рядом с собой высокого и статного красавца, а не полного,пусть и симпатичного мужчину. Знакомство с Сергеем она рассчитывала ограничитьчаепитием в кафе, но их беседа затянула ее, Мила словно растворилась в Сергее,перестала замечать его внешних недостатков, они просто перестали для неесуществовать. Был только Он – его взгляд и голос. С того самого спонтанногосвидания Сергей с Милой не расставались, и они очень счастливы.Светлана была очень щепетильна в выборе мужчин. У нее существовал свой Кодекс,согласно которому ее идеальный мужчина и должен был себя вести. Там было все,от манеры говорить до образования и работы. Ее требований не выдерживал ни одинмужчина, ведь таких, как ей хотелось в одном лице не существует. Проецированиесвоих желаний на реальных людей, попытка их перестроить приводила Светлану кпостоянному фиаско в отношениях, хотя мужчины готовы были на многое ради нее.Но корона королевы красоты слишком давила, чтобы Светлана делала исключенияради некоторых мелочей. Продолжалось так до тех пор, пока ее однажды неразбудил ночной телефонный звонок. Владимиру накануне прислали фото Светланы, аон в это время находился во Франции по рабочим делам. Деловой и активныйВладимир отличался многими положительными качествами, но тактичность неотносилась к числу его достоинств. Он восторженно рассказывал Светлане о том,какое впечатление она на него произвела, и говорил, что немедленно вылетает вМоскву, чтобы встретиться с ней. Он говорил так, что Светлана даже не моглавозразить – ей было одновременно смешно и удивительно интересно. Незнакомецзаинтересовал Светлану настолько, что она сама не заметила, как согласилась насвидание следующим вечером. В течение дня она не могла отпустить мысли о предстоящейвстрече, ждала, словно ей было всего 15 лет. Владимир оказался и на четверть неподходящим под ее Кодекс, она не знала, чего ей ждать от него в следующуюминуту. Они гуляли всю ночь, просто держась за руки, говорили на разные темы,любовались ночной Москвой. Владимир проводил Светлану домой, пожелав ейприятного отдыха, а через час появился с огромным букетом цветов и красивымкольцом. Девушка неожиданно для самой себя приняла предложение руки и сердца, ивот уже 8 лет они живут душа в душу, благодаря судьбу за подаренное им счастье.Любовьс первого взгляда – порыв, смятение, восторг и легкость. Это та смесь чувств,которая может появиться не всегда и не у всех. Одним надо идти к чувствам черезтернии, другим жизнь преподносит сюрпризы в виде слова или взгляда, как сигналак чувствам. Смотрите на людей, улыбайтесь им, ведь если вы еще одиноки, заповоротом вас может встретить то светлое и прекрасное чувство, имя которомуЛюбовь.