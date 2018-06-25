Московские власти продлили разрешения на строительство первой и второй очереди проблемного ЖК Царицыно, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Разрешения на строительство для достройки первой очереди жилого комплекса продлены до второго-третьего квартала 2019 года, для достройки корпусов второй очереди – до третьего квартала 2020 года – первого квартала 2021-го.Строительство огромного жилого комплекса началось еще в 2006 году, объект планировалось сдать в 2012-м. Однако застройщик – "АО "Московский комбинат хлебопродуктов" – оставил более 4 тысяч дольщиков без квартир. В апреле 2018 года компанию признали банкротом.Достраивать объект будет "Мосотделстрой №1", принадлежащий городу.