Главный тренер футбольной сборной Уругвая Оскар Табарес объявил состав своей команды на матч группы А против хозяев чемпионата мира из России. Главные звезды небесно-голубых Луис Сурес и Эдинсон Кавани выйдут на поле с первых минут.

Главный тренер футбольной сборной Уругвая Оскар Табарес объявил состав своей команды на матч группы "А" против хозяев чемпионата мира из России. Главные звезды "небесно-голубых" Луис Сурес и Эдинсон Кавани выйдут на поле с первых минут.Судя по всему, Табарес, как он и говорил ранее, намерен взять вместе с командой первое место и намерен играть на победу. Вместе с Суаресом и Кавани на поле выйдут голкипер Фернандо Муслера и полевые игроки Себастьян Коатес, Диего Годин (капитан), Мартин Касерес, Диего Лашальт, Наитан Нандес, Лукас Торрейра, Родриго Бентанкур, Матиас Весиною.