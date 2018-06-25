Очевидцы сняли на видео маневры сумасшедшего погрузчика в Китае: неуравновешенный житель города Яньтая сел за руль спецтехники и принялся крушить на ней все подряд. После того, как было поврежден несколько автомобилей и сбит добрый десяток человек, полицейские застрелили неадекватного водителя.

Ранним утром 25 июня жители города Яньтай, который находится в восточной части Китая, наблюдали за гоняющим по улицам вилочным погрузчиком, нарочно сбивающим людей и таранящим машины.За рулем спецтехники сидел 45-летний мужчина. Вначале он врезался в несколько автомобилей на перекрестке, а затем поехал сбивать людей и крушить все подряд.Водитель погрузчика старался причинить как можно больше вреда и специально целился в прохожих, выбирая наиболее плотные скопления людей, попутно сбивая и тараня припаркованные автомобили.В итоге стражам закона пришлось застрелить неадекватного водителя погрузчика, от действий которого погиб один человек, а более десяти местных жителей получили ранения. Также было повреждено несколько машин.В настоящее время последствия разрушительного заезда ликвидированы. Местные СМИ полагают, что водитель погрузчика повредился рассудком, что и явилось причиной его безумного поступка.