Свадьба – самое важное событие в жизни любой девушки. Хочется, чтобы в этот день все без исключения было идеально. Конечно, вы можете продумать в организации праздника все до мелочей, но то, что невозможно проконтролировать до конца – так это образы каждого из гостей.

Свадьба – самое важное событие вжизни любой девушки. Хочется, чтобы в этот день все без исключения былоидеально. Конечно, вы можете продумать в организации праздника все до мелочей,но то, что невозможно проконтролировать до конца – так это образы каждого изгостей.Неуместно одетые гости могутразрушить свадьбу мечты в одночасье. Поэтому крайне важно с умом и чувствомстиля подходить к выбору не только собственного образа для торжества. Что можетпомочь избежать неприятных разочарований? Обозначение дресс-кода наприглашениях, а для гостей из вероятной "группы риска" предварительная вежливаяпросьба обратить на это внимание.Оказавшись "по другую сторонубаррикад" – в числе приглашенных на свадьбу – также стоит проявить особоеуважение к соблюдению свадебного дресс-кода. Для этого нужно учесть несколькофакторов и действительно хорошо подготовиться, чтобы порадовать молодоженов и стать только украшением данного события, а не получитьзвание великой разрушительницы мечты!Заповеди идеального гостя попросьбе Dni.Ru сформулироваладиректор Австрийской высшей школы этикета, специалист международного класса попротоколу и бизнес-этикету Марии Буше.Обратите внимание на dress-code в приглашенииЕсли виновники торжествапрописали в приглашении четкий дресс-код, этим, на самом деле, они облегчили вамжизнь. Так поиск платья резко ограничивается четкими критериями, ведь за вас ужепродумали формат наряда, его длину, а, может быть, даже и цвет. И если вы хотите, чтобы количествоподружек в вашей жизни резко не сократилось, то стоит учесть все пожеланиямолодоженов.Наряд по сезонуОбратите внимание на дату. Дажесамый актуальный элегантный образ, прекрасно подходящий для жаркого июльскогодня, в феврале будет попросту не уместен.Скромность наиболее соблазнительнаЕсли у вас созрел целыйстратегический план по захвату букета невесты, или вы настроены найти спутникажизни прямо на свадебном мероприятии, то не стоит воплощать свой замысел с помощьюультракороткого платья и глубокого декольте, даже если дата торжества выпала напрекрасный летний солнечный день.Подбираем спутника под стать нарядуЕсли вы приглашены вместе сосвоим спутником, то ваша пара в целом должна смотреться гармонично. Идеально,если ваши образы будут объединены одной стилистической идеей. Верхпрофессионализма, если подобранная вами одежда будет соответствовать еще уровнюи концепции мероприятия. Девушка в вечернем платье и ее спутник в джинсах исвитере – пара, на которую невозможно взглянуть без слез.Конкурировать с невестой – дурной тонНе выбирайте платье с пышнойюбкой, ведь это чревато тем, что вас перепутают с невестой. И не дай бог, вы будетевыглядеть наряднее, чем сама виновница торжества! В любом случае в таком нарядевам будет некомфортно участвовать во всех активностях мероприятия.Черный цвет неуместенНе делайте выбор в пользу черногоцвета, особенно если основное торжество проходит в дневное время. Иначе васбудут обсуждать не меньше, чем Викторию Бекхэм на недавно прошедшей королевскойсвадьбе принца Гарри и Меган Маркл.Белый наряд – только для невестыДаже если ваш любимый цвет – белый, не стоит выбирать его в качествеосновного для образа. Ведь чистоту и невинность должна воплощать в этот деньсама невеста. Лучше сделайте выбор в пользу элегантных пастельных оттенков: сиреневого,розового бежевого или нежного голубого. Ну а если вы любите насыщенные глубокиецвета (и если вы не совсем юная нимфа), то глубину внешности можно подчеркнутьфисташковым или медовым оттенками. Также отлично подойдут терракотовый цвет,марсала или бургунди.Чувство меры – суть элегантностиДаже если для вас это событие -единственный выход свет, а подготовку к нему вы начали еще раньше, чем получилиприглашение, то не стоит переусердствовать в нарядности и яркости своегообраза. Откажитесь от цветочных венков на голове, обилия кружева, воланов,страз и пайеток. Пусть в этот день будет сверкать всего одна звезда, и этобудет невеста.Подружки невесты имеют право на индивидуальностьЕсли вы и есть та самая виновницаторжества и решили перенять европейскую традицию одинаковых нарядов подружекневесты, то не стоит ограничивать их одним единственным фасоном платья, которыйподойдет далеко не каждой. Также не стоит выбирать очень яркий спектральныйцвет в качестве основного, за которым одна из подружек с внешностью невинногоэльфа может просто потеряться. Лучше пусть это будет единая продуманнаяконцепция, но которая подчеркнет индивидуальную красоту каждой участницы.Поверьте, подружки будут только благодарны за вашу внимательность к каждой изних.Какой бы выбор вы ни сделали, думайтев первую очередь о своем удобстве. Платье, приобретенное на размер меньше внадежде похудеть, или обувь на высокой шпильке, красивая, но дико неудобная,обрекут вас на тоскливый и мучительный вечер. Помните: истинная леди всегдасвободна, легка и естественна.