Егор Крид опубликовал видео, на котором запечатлен с победительницей шоу Холостяк Дарьей Клюкиной. Именно она оказалась рядом с ним одной из первых в день его рождения.

Егор Крид опубликовал видео, на котором запечатлен с победительницей шоу "Холостяк" Дарьей Клюкиной. Именно она оказалась рядом с ним одной из первых в день его рождения.Сегодня, 25 июня, свой день рождения отмечает один из самых известных отечественных рэп-исполнителей, звезда романтического шоу "Холостяк" Егор Крид. Популярному артисту исполнилось 24 года. Примечательно, что одной из первых его поздравила Дарья Клюкина, одержавшая победу в телепроекте.Об этом стало известно благодаря самому Криду. Артист опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видео, на котором запечатлен с привлекательной девушкой. "Важно!" – коротко подписал ролик Егор. "Всем привет, друзья. Вы постоянно пишите в комментариях одно и то же: "Когда пост про Дашу, где пост про Дашу?" Тимати оставляет под каждой моей фотографией один и тот же комментарий: "Где пост?" – обратился к подписчикам Егор Крид.Далее камера сдвигается, и в кадре появляется та самая Даша. "Ну, правда, где пост про Дашу? Где пост про Дашу?", – поинтересовалась у рэпера девушка. Снова показывается Крид: "Не будет про тебя поста. Не будет поста про Дашу!" Затем Егор переводит камеру на спутницу. Та начинает смущенно улыбаться. Крид улыбается вместе с ней, на этом запись обрывается.Многочисленные подписчики взорвались комментариями. "Рада за Вас больше, чем за себя", "КАКИЕ МИЛЫЕ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Теперь ждем пост от @klyukina_d про ЕГОРА", "ААААААААА", "Как я рада", "Урааааа", "Ребят.... Если вы вместе, то я за вас очень рада!!!!! Вы такие хорошенькие!!!! Я очень за вас болела и переживала.... Особенно когда после проекта полилась грязь.... Егор, ты даже как-то меняешься рядом с Дашей. Смущаешся что-ли.... Короче, вы классные!!!!!! Любите и наслаждайтесь жизнью, она очень короткая!!!!" – рассыпались в комплиментах подписчики.Напомним, на шоу "Холостяк" главный герой Егор Крид выбрал себе в избранницы Дарью Клюкину. Однако проект завершился, а пара так и ни разу не появилась в свете вместе. Егор Крид посещал мероприятия либо с Тимати, либо с родителями. В соцсети артиста не было и намека на Клюкину. Аналогично и у самой Даши. Вследствие этого расстроенные фанаты пришли к выводу, что нежные чувства Егора и Дарьи оказались лишь прописанными в сценарии шоу.