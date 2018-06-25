Похоже, Дональд Трамп решил окончательно добить Ангелу Меркель. И как раз в тот момент, когда она судорожно пытается сохранить свое правительство в условиях, когда министр МВД решительный баварец Хорст Зеехофер выдвигает ей ультиматум по мигрантам.

Похоже, Дональд Трамп решил окончательно добить Ангелу Меркель. И как раз в тот момент, когда она судорожно пытается сохранить свое правительство в условиях, когда министр МВД решительный баварец Хорст Зеехофер выдвигает ей ультиматум по мигрантам, угрожая разворачивать пришельцев на границах Германии. В руках Зеехофера — вооруженная сила. Он может.От Меркель Зеехофер требует в двухнедельный срок изменить иммиграционную политику Евросоюза, закрыв внешние границы, иначе полицейские Зеехофера будут действовать по его приказу на границах Германии, а значит, против канцлера Меркель. Такое возможно. Министр внутренних дел Германии Зеехофер не отступит. Кошмар для любого руководителя любого правительства, когда силовики выходят из-под контроля.В этих условиях Ангела Меркель склонила голову и пошла на условия ультиматума, ведь в руках Зеехофера еще и ее судьба, и ее правительства. Ведь Зеехофер — лидер одной из партий правительственной коалиции — ХСС. Если из коалиции выйдет, то правительство рухнет.Без него — Зеехофера — Меркель костей не соберет, то есть не соберет новую коалицию и новый кабинет. Значит, внеочередные парламентские выборы безо всякой надежды на успех. Значит, Меркель в свои 64 года против своей воли уходит на пенсию. Бесславно. Не о таком завершении карьеры она мечтала. Но, может, Меркель еще может побороться? И есть ли ресурс?Но как раз в этот критический для Меркель момент Дональд Трамп решает канцлера Германии просто-напросто добить. Безо всяких сантиментов. Прагматично. Поскольку такая Меркель ему — президенту США — просто не нужна. Как и такой Евросоюз. И Трамп пишет свой невыносимый для Меркель твит. В шесть с чем-то утра. Как правило, Трамп просыпается в 6 утра и, почистив зубы, за утренним кофе развлекается за Twitter."Народ Германии поворачивается против своего руководства, поскольку миграция раскачивает и без того хрупкую берлинскую коалицию. Большая ошибка была совершена по всей Европе, которая пустила к себе миллионы людей, которые так сильно и насильственно изменили их культуру", — отметил президент США.Трамп расцарапывает болячку или сыпет соль на рану. Иммигрантов в Германию и Европу запустила Меркель. Это проблема, разногласия по которой грозят единству и в Германии, и в Европе. Проблема связана и в Германии, и в Европе лишь с одним именем — Меркель. Говоришь "мигранты" — слышится Меркель. Говоришь Меркель — слышится "мигранты".Противодействие Ангеле Меркель в Европе становится все более жёстким и беспощадным. Чего стоит ее молодой соперник в борьбе за умы и сердца европейцев канцлер Австрии Себастьян Курц. В преддверии саммита Евросоюза по миграции Курц отправился в Будапешт. Так же, как Меркель, — синоним иммиграции в Европу, также и лидер Венгрии Орбан — синоним национальной обороны от мигрантов, приглашенных в Европу Ангелой Меркель, синоним защиты национальной культуры и национальных интересов. За все время европейского гостеприимства в отношении мигрантов Венгрия приняла лишь 12 человек. Ровно дюжину и ни одним больше. Это чтобы были понятны пропорции, когда Евросоюз ведет счет уже на миллионы.Дополнительный вес Орбан приобрел, заручившись публичной поддержкой Трампа. Трамп поддержал Орбана персонально в стремлении защитить свои национальные границы. А позже Трамп — тоже в 6 с чем-то утра — еще и добавил чеканную максиму: "Если нет границ, то нет и государства".И вот в таком политическом контексте в Будапешт прибывает энергичный канцлер Австрии Себастьян Курц. С молодым задором. Играет в долгую. На пенсию, не собираясь. 31 год. Бесстрашен. Недавно в Вене принял у себя с рабочим визитом Путина. Ранее сам был принят в Кремле. Очень успешно. Отношения построил и показал, как надо. В Будапеште Курц встретился не только с Орбаном, но также и с другими лидерами "Вышеградской четверки", где кроме Венгрии еще Чехия, Словакия и Польша.Каждая из стран — крепкий орешек для ЕС. Расколоть их на прием беженцев по европейским квотам очень трудно. Не хотят ни в какую. Особенно Чехия и Польша. Чехия вообще ни одного мигранта с Ближнего Востока и Северной Африки не приняла. Польша — тоже. Ни одного. Точка. И не собирается. Брюссель уже и судом им грозит, а они ни в какую.Интересные цифры. Полгода назад американский исследовательский центр PEW опубликовал прогноз, по которому к 2050 году доля мусульман в Германии, Англии, Франции и Австрии вырастет до 18-20%. Это если иммиграционная политика останется неизменной. В Швеции, если ничего не менять, мусульман к середине века будет 30%. И если в России мусульмане — наши и исторически родные, то для Европы они — чуждые пришельцы. Живут замкнуто в общинах, вызывая подозрительность и страх. Варшава опять же категорически против. Сейчас в стране мусульман ничтожно мало — менее 0,2%. Менять эту пропорцию поляки не собираются. Словаки чуть более гибки, но Чехия и Венгрия держатся, повторимся, твердо. В этом смысле канцлер Австрии Себастьян Курц нашел крепких союзников в противовес Меркель.Кстати, в той же Венгрии недавно приняли так называемый антисоровский закон. Даже не столько против Джорджа Сороса, сколько против спонсируемых им неправительственных организаций, которые помогают в Венгрии мигрантам. С пляжа!С другого фланга у Меркель — Италия. Там — новое правительство и премьер Джузеппе Конте, который выдвигает Ангеле Меркель уже свой ультиматум. Он, Конте, готов встречаться с Меркель и другими лидерами ЕС для обсуждения темы мигрантов, но лишь в том случае, если не будет заранее подготовленных документов на подпись. Меркель вынуждена пойти и на эти условия, позвонив Конте и уговорив приехать в Брюссель. Но приехать не значит там со всем согласиться.Могу себе представить, как премьера Конте от этого Брюсселя тошнит. Мало того что эта брюссельская бюрократия ЕС пишет законы, по которым Италия должна принимать суда с беженцами с другого континента, как, например Aquarius, так ещЕ Италия из-за антироссийских санкций теряет десятки миллиардов евро.Евробюрократы — это примерно 50 тысяч чиновников, загоняющих 28 стран Евросоюза в один шаблон, вплоть до размера выращиваемых огурцов, и в один общий народнохозяйственный план, выдавая рекомендации, что кому сеять и вообще выращивать ли в Чехии свиней. Не выращивать! А сеять рапс. И везде в Чехии! Чехам — рапс, значит. На биотопливо для всех. Теперь вся Чехия пожелтела от рапса, Словно у Чехии желтуха.А итальянцам — беженцев принимать. Неудивительно, что в результате лишь 39% итальянцев сегодня считают, что вступление в Евросоюз было верным шагом. Сейчас бы Италия не вступила в ЕС. Ни в коем случае.А Польша вообще может выйти. Настроения там такие, что поляки в Евросоюзе лишь за деньги остаются. Не будете платить дотации по 13 миллиардов евро в год, как сейчас, выйдут. Так или иначе, а в 2020 году программа помощи Польше заканчивается. Вот и посмотрим.К слову, это последствия еще первой – фатальной — ошибки Евросоюза. Вторая — решение распахнуть двери мигрантам. Первая — резкое расширение с неспособностью переварить внутри себя национальные государства на фоне стремления стран обеспечить свои национальные интересы.С течением времени все меньше государств и отдельно взятых европейцев воспринимают Евросоюз как проект, ради которого стоит идти на жертвы, отказываясь от своего, кровного. Все меньше стран и отдельно взятых европейцев надеются, что Германия во главе с Меркель — это защита.Итак, что в сухом остатке на сегодня? Американцам Европа нужна прежде всего как участник блока НАТО, а еще покупатель американского оружия и дорогущего американского сжиженного газа. Евросоюз как конкурирующее новообразование Трампу не нужен. Вот и оказался ЕС в дурацком положении. Меркель говорит, что надо вставать на свои ножки, а Юнкер — что следует противопоставить себя США, но сил нет. Нет потому, что с Россией разругались, введя бессмысленные санкции. Сил нет потому, что сами внутри грызутся из-за мигрантов, приглашенных Меркель. И потому, что младоевропейцев опять же неизвестно для чего поощряли тявкать на Россию. А они подумали, что значат больше, чем на самом деле. Добавим сюда отягощение со стороны Украины. Европа же там тоже хорошенько порылась.Вспомним хотя бы гарантии мирной передачи власти со стороны Фабиуса, Сикорского и Штайнмайера в феврале 2014-го. От Януковича – "майданутым". Потом грянул госпереворот. А европейские гаранты вместо того чтобы заявить, что так не договаривались, — врассыпную. И как ни в чем не бывало. Еще не до конца долеченные в Европе последствия экономического кризиса — того, что разразился 10 лет назад. Добавим сюда Brexit со всеми потерями в общем бюджете, и станет ясно, что у некогда европейской мамочки Меркель задача по сохранению Евросоюза не из простых.Да и не в Меркель уже дело. С горя сам глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, как видно, регулярно выходит к публике, как говорится, под мухой. И в таком состоянии он — точно евроскептик. По крайней мере, уж точно не еврооптимист. Еврооптимисты нынче лишь в Киеве водятся.Когда у главы Еврокомиссии журналисты спросили, нет ли у него ощущения, что для ЕС наступило время "без одной минуты полночь", то Юнкер в ответ лихо пошутил: "По крайней мере, не позже". Многозначительно. И наверняка со знанием вопроса.