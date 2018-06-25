Предстоящие переговоры министра иностранных дел Сергея
Лаврова с помощником президента США по вопросам национальной безопасности
Джоном Болтоном определят повестку встречи президентов России и Соединенных
Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил политолог, директор
Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.
Предстоящие переговоры министра иностранных дел Сергея
Лаврова с помощником президента США по вопросам национальной безопасности
Джоном Болтоном определят повестку встречи президентов России и Соединенных
Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил политолог, директор
Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.
Переговоры Лаврова и Болтона запланированы на среду, 27
июня. Встреча состоится в Москве, после посещения американским чиновником
Лондона и Рима. В министерстве иностранных дел России уже подтвердили эту
информацию.
По мнению Рогулева, это будет пробная встреча, которая
определит формат переговоров "в верхах". Политолог отметил, что пока
неизвестно о конкретных темах, которые будут обсуждаться Болтоном и Лавровым.
"Даже в последнем интервью Помпео (руководитель госдепа США Майкл Помпео.
– Прим.Ред.) ничего о повестке дня не говорил", – цитирует эксперта НСН.
Он предположил, что советник главы Белого дома привезет
предложения от Дональда Трампа. Вместе с тем эксперт напомнил, что сам Болтон
выступает по отношению к Москве с довольно критических позиций. "Это
пробный визит", – подчеркнул Рогулев, добавив, что от него будет зависеть,
состоится ли встреча двух лидеров.
Ранее официальный представитель президента России Дмитрий
Песков заявил, что сообщит информацию о предстоящей встрече "по мере
готовности". Между тем по версии ряда европейских СМИ переговоры двух
лидеров могут состояться 15 июля в Вене.
Сам глава Белого дома в ходе недавнего саммита "Большой
семерки" в начале июня заявил, что хочет наладить отношения с Россией. При
этом он выразил уверенность, что Москва предпочла бы иметь дело с его соперницей на выборах, кандидатом от Демократической партии Хиллари
Клинтон.