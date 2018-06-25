Предстоящие переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном определят повестку встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил политолог, директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

Предстоящие переговоры министра иностранных дел СергеяЛаврова с помощником президента США по вопросам национальной безопасностиДжоном Болтоном определят повестку встречи президентов России и СоединенныхШтатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил политолог, директорФонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.Переговоры Лаврова и Болтона запланированы на среду, 27июня. Встреча состоится в Москве, после посещения американским чиновникомЛондона и Рима. В министерстве иностранных дел России уже подтвердили этуинформацию.По мнению Рогулева, это будет пробная встреча, котораяопределит формат переговоров "в верхах". Политолог отметил, что поканеизвестно о конкретных темах, которые будут обсуждаться Болтоном и Лавровым."Даже в последнем интервью Помпео (руководитель госдепа США Майкл Помпео.– Прим.Ред.) ничего о повестке дня не говорил", – цитирует эксперта НСН.Он предположил, что советник главы Белого дома привезетпредложения от Дональда Трампа. Вместе с тем эксперт напомнил, что сам Болтонвыступает по отношению к Москве с довольно критических позиций. "Этопробный визит", – подчеркнул Рогулев, добавив, что от него будет зависеть,состоится ли встреча двух лидеров.Ранее официальный представитель президента России ДмитрийПесков заявил, что сообщит информацию о предстоящей встрече "по мереготовности". Между тем по версии ряда европейских СМИ переговоры двухлидеров могут состояться 15 июля в Вене.Сам глава Белого дома в ходе недавнего саммита "Большойсемерки" в начале июня заявил, что хочет наладить отношения с Россией. Приэтом он выразил уверенность, что Москва предпочла бы иметь дело с его соперницей на выборах, кандидатом от Демократической партии ХиллариКлинтон.