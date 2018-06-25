Главный тренер сборной Панамы по футболу Эрнан Дарио Гомес после разгромного поражения команде Англии (1:6) признался, что соперник имел возможность не ограничиваться шестью забитыми мячами.

Главный тренер сборной Панамы по футболу Эрана Дарио Гомес после разгромного поражения команде Англии (1:6) признался, что соперник имел возможность не ограничиваться шестью забитыми мячами."Когда вы дебютируете на чемпионате мира, то радуетесь каждой мелочи, даже одному забитому мячу, поэтому гол Балоя меня очень порадовал, — приводит слова наставника "Спорт-экспресс". – Что же до игры, то мы могли пропустить еще больше. Мы старались играть против англичан агрессивно и уверенно, но сказалась огромная разница в классе. Можно сказать, что Панама – это маленький мальчик, который приехал поиграть против взрослых мужиков"."В игре против Англии нас ошарашили два пенальти, отличные стандарты и их мощный напор. 0:5 после первого тайма – тяжелейший удар и нашей задачей было сыграть вничью хотя бы в одном из таймов. Мы избежали еще более мощной катастрофы благодаря тому, что перестроились во второй половине игры. Если бы этого не сделали, то счет был бы крупнее".Напомним, что дебютантам нынешнего чемпионата мира из Панамы в заключительном поединке в группе "G" предстоит сыграть с Тунисом. Игра состоится 28 июня в Саранске.