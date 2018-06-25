В Екатеринбурге встречались команды группы Н – сборные Японии и Сенегала. Сенегальцы вели в счете 1:0 и 2:1, но довольствовались ничьей 2:2.

В Екатеринбурге встречались команды группы Н – сборные Японии и Сенегала. Сенегальцы вели в счете 1:0 и 2:1, но довольствовались ничьей 2:2.Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе признал, что его команда провела второй матч на турнире хуже, чем первую встречу. Африканцы стартовали победой над сборной Польши 2:1. " "Конечно, мы сожалеем, что не смогли выиграть, но могу сказать, что мы и не играли так хорошо, как это было в матче с Польшей, хотя, даже несмотря на это, мы смогли забить дважды. Я расстроен, что мы пропустили дважды сегодня. Совсем скоро у нас матч с Колумбией, будем настраиваться уже на следующую игру. Японцы были лучше на поле, но не всегда, когда ты лучше, ты выигрываешь. Они техничная команда, мы были к этому готовы, настраивались на это", — приводит слова Сиссе РИА Новости.После двух туров сборная Сенегала набрала 4 очка. Столько же очков и у японцев. У команд Колумбии и Польши пока очков нет.