В Екатеринбурге завершилась встреча команд группы Н – сборных Японии и Сенегала. Японцы сумели дважды отыграться по ходу матча и добиться ничьей 2:2.

В Екатеринбурге завершилась встреча команд группы Н – сборных Японии и Сенегала. Японцы сумели дважды отыграться по ходу матча и добиться ничьей 2:2.Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда появился на поле во втором тайме и смог сравнять счет. Тренер сборной Японии Акира Нисино признал, что угадал с заменой. "Думаю, могу быть доволен тем, как провел замены сегодня. Хонда вышел на замену удачно, двигался очень динамично, нам нужно было сравнивать счет и выходить вперед. Мы нацеливались на это, и я хотел, чтобы на поле было больше игроков атакующего плана. Мы вообще нацеливались играть агрессивно, но пришлось вносить коррективы по ходу встречи, ведь нам дважды приходилось отыгрываться", — цитирует японского тренера РИА Новости.Нисино остался удовлетворен, как его команда провела встречу со сборной Сенегала. " "Мы не давали Сенегалу играть так, как они привыкли, не дали реализовать им их физическое преимущество. Мы сами не играли так, как хотели, но и сопернику усложнили задачу. Мы отбирали у них мяч и старались играть в свою игру, просто нам понадобилось какое-то время на адаптацию".После двух туров сборные Японии и Сенегала набрали по четыре очка. Сборные Коламбии и Польши пока очков не имеют.