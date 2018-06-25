Наставник футбольной сборной Уругвая Оскар Табарес накануне матча с командой России за первое место в группе А чемпионата мира поделился ожиданиями от поединка. Тренер небесно-голубых отметил, что российские футболисты сильно прибавили по ходу турнира.

Наставник футбольной сборной Уругвая Оскар Табарес накануне матча с командой России за первое место в группе "А" чемпионата мира поделился ожиданиями от поединка. Тренер "небесно-голубых" отметил, что российские футболисты сильно прибавили по ходу турнира."Мы будем противостоять сборной России, — цитирует Табареса сайт Спортс.Ru. – Эта команда очень прибавила. Поначалу у них были трудности из-за отсутствия официальных матчей. Но команда вынесла урок из трудностей, несмотря на общественный негатив. И отмечу, что у них отличная выносливость".Как признался главный тренер Уругвая, его подопечные свой потенциал пока не реализовали: "Но мы относимся к этому спокойно. Подобное с нами было и ранее – на Кубке Америки-2011 [уругвайцы выиграли тот турнир, — прим. ред.]".Табарес при этом категорически отказался говорить не только о составе на игру, но даже о том, даст ли он своим футболистам отдых: "Я не дам ни намека о том, какой состав выйдет. Я не буду сообщать о чем-либо сейчас. Я лишь подчеркиваю, что матч очень важен для нашего развития".