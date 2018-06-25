О регистрационном учете граждан РФ, прибывших на территорию Владимирской области из-за пределов региона в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области информирует, что в период с 25 мая 2018 года по 25 июля 2018 года граждане Российской Федерации, прибывшие на территорию Владимирской области из-за пределов региона, обязаны не позднее трех дней со дня прибытия в место пребывания или на новое место жительства обратиться к лицам, ответственным за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства, в пределах Российской Федерации, либо в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации для регистрации по месту пребывания и по месту жительства с необходимыми для регистрации документами.Регистрационный учет граждан Российской Федерации, прибывших на территорию Владимирской области из-за пределов региона, осуществляется в подразделениях по вопросам миграции МВД России по Владимирской области на районном уровне.Обращаем внимание, что гражданину необходимо обращаться лично, имея при себе все необходимые для регистрации документы.График работы ОВМ в подчиненных органах МВД на районном уровне можно уточнить в территориальных органах.