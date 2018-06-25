ОМВД России по району Бирюлево Западное устанавливает местонахождение пропавшего без вести Лубковича Андрея Игоревича...

ОМВД России по району Бирюлево Западное устанавливает местонахождение пропавшего без вести Лубковича Андрея Игоревича, 1976 года рождения, жителя г. Москвы, который в 18.30 23 июня 2018 года ушел из дома в Востряковском проезде и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской народности, на вид 40-45 лет, рост 170-175 см., худощавого телосложения, лицо смуглое.Был одет:джинсы желто-бежевого цвета, бело-серая футболка, темные туфли.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).