УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Матушка Андрея Романовича,1979 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Матушка Андрея Романовича,1979 года рождения, жителя г. Москвы, который 22 июня 2018 г. ушел из дома в поселении Первомайское и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Мужчина страдает расстройством памяти, плохо ориентируется на местности.Приметы: славянской внешности, рост 168, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.Был одет: белая футболка, серые шорты до колен, синие кроссовки.Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20;8 (495) 851-00-02или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79