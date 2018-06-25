Утром у жителей города отключили воду

Утром у жителей города отключили водуУтром в понедельник, 25 июня, центральная часть Костромы осталась без воды. В некоторых домах вода осталась, но давление было слишком низкое.Позже выяснилось, что это произошло в связи с аварийным отключением электроснабжения и остановкой насосно-фильтровой станции «Костромагорводоканала» , расположенной на улице Первого мая. Сейчас давление в сетях холодного водоснабжения снижено, но в скором времени будет востановлено.Подача воды переведена на резервную схему, также проводятся ремонтные работы на электросетях.