Такие контрольные проверки безопасности будут проводиться на протяжении всего периода летнего оздоровительного отдыха подростков.

22 июня текущего года заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» подполковник внутренней службы Константин Крупский совместно с представителем Общественного совета при МО МВД России «Гусь-Хрустальный» посетили районный летний оздоровительный лагерь «Хрусталек».В ходе посещения полицейский и представитель общественности проверили эффективность организации безопасного отдыха детей, готовность персонала и сотрудников частной охранной организации к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств, работу камер видеонаблюдения, а так же провели дополнительные инструктажи.Такие контрольные проверки безопасности будут проводиться на протяжении всего периода летнего оздоровительного отдыха детей.