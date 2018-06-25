Власти Китая запустили в пяти государственных провинциях специальные дроны, похожие на голубей. Они могут летать стаями и запущены, по некоторым данным, на границе с Монголией, Казахстаном и Россией, а также в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где живут мусульмане.
Власти Китая запустили в пяти государственных провинциях специальные дроны, похожие на голубей. Они могут летать стаями и запущены, по некоторым данным, на границе с Монголией, Казахстаном и Россией, а также в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где живут мусульмане, сообщает South China Morning Post.
Дронов в виде голубей создали сотрудники Северо-западного политического университета в Сиане.
От обычных дронов железные птицы отличаются тем, что могут маскироваться под уличных голубей, делая резкие нырки в воздухе и хлопая крыльями.
Кроме того, новые беспилотники гораздо более бесшумные и маневренные, чем дроны, которые использовались властями разных стран до этого.
"Голуби" будут оснащены камерами, GPS-датчиками и спутниковой связью.
Разработчики говорят, что считают подобные устройства перспективными для использования в гражданской авиации, однако журналисты опасаются, что власти КНР будут использовать инновационные дроны для слежки за гражданами.
По данным представителей СМИ, железные голуби уже совершили около двух тысяч тестовых полетов.
Ранее сообщалось, что в нескольких китайских школах установили системы распознавания лиц, чтобы вычислять отвлекающихся подростков.