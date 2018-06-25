Власти Китая запустили в пяти государственных провинциях специальные дроны, похожие на голубей. Они могут летать стаями и запущены, по некоторым данным, на границе с Монголией, Казахстаном и Россией, а также в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где живут мусульмане.

Власти Китая запустили в пяти государственных провинциях специальные дроны, похожие на голубей. Они могут летать стаями и запущены, по некоторым данным, на границе с Монголией, Казахстаном и Россией, а также в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где живут мусульмане, сообщает South China Morning Post.Дронов в виде голубей создали сотрудники Северо-западного политического университета в Сиане.От обычных дронов железные птицы отличаются тем, что могут маскироваться под уличных голубей, делая резкие нырки в воздухе и хлопая крыльями.Кроме того, новые беспилотники гораздо более бесшумные и маневренные, чем дроны, которые использовались властями разных стран до этого."Голуби" будут оснащены камерами, GPS-датчиками и спутниковой связью.Разработчики говорят, что считают подобные устройства перспективными для использования в гражданской авиации, однако журналисты опасаются, что власти КНР будут использовать инновационные дроны для слежки за гражданами.По данным представителей СМИ, железные голуби уже совершили около двух тысяч тестовых полетов.Ранее сообщалось, что в нескольких китайских школах установили системы распознавания лиц, чтобы вычислять отвлекающихся подростков.