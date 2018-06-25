Новые регулировщики установили на пересечении Ленина, Калиновской и Полянской

Новые регулировщики установили на пересечении Ленина, Калиновской и ПолянскойВ Костроме появился новый «бесконфликтный» перекресток - на пересечении Ленина, Калиновской и Полянской.Светофоры начали работать в новом режиме в конце минувшей недели. Они позволяют сократить количество аварий с пешеходами. На регулировщиках одновременно включается красный сигнал, поэтому пешеходы могут перейти дорогу во всех направлениях.Такая система уже работает на пересечении Калиновской и проспекта Мира, а также улицы Князева и Мира.