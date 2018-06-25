25.06.2018

2018-06-25 12:45:48

В Москве трое отдыхающих с ножами напали на охранника клуба

В полицию поступило сообщение о массовой драке возле караоке-клуба "312" в Москве. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что инициаторами потасовки стали трое молодых людей азиатской внешности, одетых в темные спортивные костюмы и черные кепки.



Компания пыталась попасть в клуб, однако не смогла пройти фейсконтроль. Тогда отдыхающие достали ножи и напали на охранника, передает телеканал "". 22-летний молодой человек получил ножевое ранение живота с повреждением печени. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.