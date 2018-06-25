Он может быть пропавшим жителем Красноселья

Он может быть пропавшим жителем КрасносельяУтром 24 июня в поселке Густомесово в районе старой пристани отдыхающие нашли тело погибшего мужчины.Следствие предпологает, что погибший - это пропавший житель Красносельского района. Следователи СУ СКР по Костромской области начали проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.Ссылаясь на Департамент региональной безопасности Костромской области и Главное управление МЧС России по Костромской области, напоминает жителям , что независимо от вида водоёма необходимо знать и обязательно соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде.Купаться можно только в специально оборудованных местах, где работают спасатели. Купание в необорудованных местах – категорически запрещено.Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Никогда не прыгайте в воду в незнакомых местах, можно удариться головой о грунт или корягу, получить тяжелую травму и даже погибнуть.Не разрешайте детям самовольно уходить к водоёмам и купаться. Помните, что взрослые несут ответственность за несовершеннолетних, их здоровье, благополучие и жизнь.