Пилот погиб в американском штате Нью-Мексико при падении турбовинтового военного самолета A-29 Super Tucano.

Один пилот погиб, второй получил ранения в результате падения военного самолета близ города Аламогордо (штат Нью-Мексико), говорится в заявлении, распространенном в воскресенье представителями авиабазы США Холломан, рядом с которой произошел инцидент.Ранее сообщалось, что во время катастрофы, произошедшей в пятницу, один пилот получил ранения. По уточненным данным, второй пилот погиб.Причины авиапроисшествия выясняются.A-29 Super Tucano относится к классу многоцелевых штурмовиков. Производится с 1999 года бразильской компанией Embraer и состоит на вооружении более чем в 10 странах: Бразилии, Колумбии, Эфиопии, Чили и Эквадоре. Армией США штурмовик использовался для проведения учебных полетов, а также разведки с воздуха.