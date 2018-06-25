Регистратор одного из участников дорожного движения снял на видео, как подросток, переезжая на велосипеде пешеходный переход, был сбит автомобилем. В результате аварии любителя двухколесного транспорта увезли в больницу с травмами головы, а машина получила вмятины и лишилась лобового стекла.

В понедельник, 25 июня, в Черногорске произошла авария: восьмиклассник переезжал, не слезая с велосипеда, нерегулируемый пешеходный переход и не заметил быстро приближающийся автомобиль. Водитель машины не успел снизить скорость, в результате чего подросток был незамедлительно сбит.Велосипедиста оперативно доставили в больницу с тяжелыми травмами головы, а машина получила вмятины и лишилась лобового стекла.