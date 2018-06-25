Для участников на мероприятии будет несколько номинаций

Для участников на мероприятии будет несколько номинаций1 июля во Владимире в очередной раз пройдет фестиваль воздушных змеев, приуроченный ко Дню молодежи.Конкурс начнется в 17.00 на Соборной площади, регистрация будет доступна с 16.00. Фестиваль пройдет в двух номинациях - запуск змеев ручной работы и покупных. По итогам будут определены победители, которые получат дипломы и поощрительные призы.В рамках Дня молодежи жителей ждет много различных конкурсов, концертная программа с участием владимирской группы «Рекорд оркестр», а также уличная кухня и игротека.