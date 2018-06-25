Как повысить пенсии и качество жизни? В чем суть перемен? И что продлит активное долголетие?

Как повысить пенсии и качество жизни? В чем суть перемен? И что продлит активное долголетие?В одном из полиграфических комплексов Ильхам Сабирзянов трудится более 30 лет. В свои 62 ремесло знает в совершенстве. Для коллег по цеху — ценный наставник. Несмотря на то что династию печатников уже продолжает сын, уходить на пенсию еще рано.В 2017-м в России на пенсию вышли 1 миллион 450 тысяч человек. Из них 730 тысяч — это больше половины — продолжили работать. Желание оставаться в строю понятно, ведь доход от работы всегда выше пенсии.Как предполагается, изменения начнутся с 1 января 2019-го и будут проходить постепенно, в течение длительного переходного периода. Это коснется мужчин 1959 года рождения и младше — для них переходный период завершится в 2028 году. Планка поднимется до 65 лет. А для женщин, родившихся в 1964-м и позже, изменения растянутся до 2034-го. Новый пенсионный возраст составит 63 года. Повышать его будут плавно, с интервалом в два года.Планируемые меры позволят увеличить трудоспособное население в России более чем на 12 миллионов человек к 2036 году, подсчитали в международном агентстве Moody's. А если все оставить, как есть, число работающих и пенсионеров в обозримом будущем может сравняться. И вот тогда о росте пенсий точно придется забыть."После того как человек начинает жить только на пенсию, поддерживать вчерашний образ жизни у него не получается. И это очень серьезная претензия со стороны людей пожилого возраста. А я напомню, что пенсионеров в нашей стране почти 47 миллионов человек. Каждый третий гражданин нашей страны — пенсионер. Это огромная часть нашего общества. Нужно решить самую главную проблему, которая есть сегодня, — повышение уровня жизни пенсионеров. За счет чего он будет оплачивать коммуналку, за счет чего он будет приобретать необходимые ему продукты питания, поддерживать свой уровень здоровья и многое другое?" – отметила Ольга Баталина, депутат Госдумы РФ, заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия".Главная цель законопроекта — увеличение пенсий и рост благосостояния старшего поколения."Мы сможем пенсии индексировать сверх инфляции и делать это на долгосрочной регулярной основе", — уверен Андрей Пудов, статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации.Планируется, что рост пенсий неработающих пенсионеров начнется уже в следующем году. Возьмем среднюю по стране пенсию в 14 тысяч 400 рублей. Первая индексация — в феврале — как обычно: на уровень инфляции это около 3%. А вот вторая индексация — в апреле — уже будет учитывать дополнительные доходы бюджета. В итоге пенсии в 2019-м вырастут на 7%, то есть в месяц — дополнительная тысяча рублей, а за год прибавка составит около 12 тысяч.Увидев в зеркале заднего вида одного из гонщиков, вряд ли поверишь: в байкерском шлеме и куртке — 68-летний омский пенсионер Юрий Савчинский. Любовь к мотоциклам у него еще с первой чехословацкой "Явы". Сейчас в силу возраста ищет мотоцикл полегче, но, как и прежде, движение для него — жизнь.Нынешний пенсионный возраст начал устанавливаться еще в 30-х годах прошлого века. С 1956-го формулу 55/60 распространили на всех. За 60 с лишним лет изменились и трудоспособность, и условия труда.С 2000 года продолжительность жизни выросла на 8,5 лет у мужчин — в 2017-м она составила 67,5 лет — и на 5,5 у женщин. Сегодня это в среднем 78 лет. По прогнозам, к завершению переходного периода продолжительность жизни станет еще выше: 75 лет у мужчин и 85 лет у женщин."Почему я, имея возраст 60 лет, не имею права работать, если я хочу работать, если у меня есть возможность, если я буду приносить пользу обществу? Почему мы не слушаем тех людей, которых сегодня выгоняют с работы только потому, что им шестьдесят лет. Мы их должны слышать", — подчеркнул Геннадий Онищенко, депутат Госдумы РФ, академик РАН, доктор медицинских наук.Известный врач и телеведущий Александр Мясников свой возраст не скрывает. В 64 впервые сел за штурвал вертолета и сдает на права. "Даже при наличии хронических заболеваний, они есть у каждого в возрасте, с ними можно вполне существовать при сегодняшнем уровне медицины. Главное — это не быть мнительным, внимательно относиться к своему здоровью и держать болезнь на расстоянии", — уверен Мясников.Певец и композитор Ренат Ибрагимов недавно стал отцом в восьмой раз. С браке со Светланой — она моложе супруга на 40 лет — у артиста уже четверо детей. В интервью программе "Когда все дома" — эфир 1 июля — тема возраста возникает одной из первых."Мне исполнилось 70 лет, нет никакого желания выходить на пенсию, сидеть дома. Я активно работаю, собираюсь продолжить еще свой род. Это же прекрасно! Поэтому желаю всем мужчинам быть в хорошей форме и не думать о пенсии, а думать о другом", — сказал Ибрагимов.Есть те, кого изменения не коснутся. Это работники вредных производств, чернобыльцы, военные, женщины, родившие пять и более детей. Мама шестрерых Наталья Карпович, занимающаяся проблемами многодетных, вывела свою формулу успешного человека: когда утром очень хочется на работу, а вечером — домой.Супербабушка Зоя Леденева в свои 79 прыгнула с парашютом с 2,5 тысячи метров. Бывший вулканолог, работала на Камчатке. После травмы спины 5 лет была прикована к постели. Но не сдалась. Сегодня почти садится на шпагат, ведет группу аквааэробики и секцию скандинавской ходьбы. К повышению пенсионного возраста относится осторожно, справедливо замечая: найти работу пожилым нелегко.Проблему возрастных работников в правительстве готовы решать. С одной стороны — контроль, с другой — переобучение."Если на работу не взяли в возрасте предпенсионном, если есть увольнение по фактору возраста, мы по всем таким жалобам имеем право выйти на внеплановую проверку. Также мы разрабатываем комплекс мер, чтобы обеспечить дополнительную занятость с точки зрения активных программ занятости для лиц, которые становятся как бы в новом возрасте уже, в том числе переобучение проводить, менять квалификацию в зависимости от того, какая склонность у человека есть, в зависимости от его способностей. Это переобучение для предпенсионного возраста будет бесплатным. Это за счет федеральных средств. Безусловно, мы видим и знаем, как это делать", — заверил Андрей Пудов.В ближайший месяц законопроект — на обсуждении в регионах. Первое чтение в Госдуме — в середине июля.