17-летнюю девушку затащили в кусты и надругались над ней

17-летнюю девушку затащили в кусты и надругались над нейСотрудники уголовного розыска и следственного управления региона поймали подозреваемого в изнасиловании 17-летней жительницы города Владимира.21 июня девушка направлялась домой через центр, когда на нее напал незнакомый мужчина. Школьница из благополучной семьи обратилась за защитой в полицию.Следователи и полицейские работали круглосуточно, чтобы найти преступника.Задержали 33-летнего подозреваемого в юго-западном районе города Владимира. Выяснилось, что задержанный нигде не работал, жил с матерью. По словам женщины, сын с 14-летнего возраста наблюдался у психиатра.Все данные о личности подозреваемого проверяются. Назначен комплекс судебных экспертиз. Девушке предложили помощь психолога.