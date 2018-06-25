Пользователи социальных сетей активно комментируют появившееся видео с нападением страуса на посетителей в казанском цирке. Гигантская птица запаниковала, побежала в зрительные ряды прямо на людей и даже умудрилась клюнуть ребенка.

Пользователи социальных сетей активно комментируют появившееся видео с нападением страуса на посетителей в казанском цирке. В минувшие выходные во время выступления гигантская птица запаниковала, побежала в зрительные ряды прямо на людей и даже умудрилась клюнуть ребенка.Дрессировщик, потеряв контроль над страусом, в какой-то момент в отчаянии схватился за голову, однако тут же взял себя в руки и смог увести пернатое со сцены. Вскоре выступление продолжилось.В цирке уже прокомментировали происшествие, сообщив, что этот страус больше не будет участвовать в представлениях. В свою очередь, Минздрав Татарстана сообщил, что за врачебной помощью никто из пострадавших от нападения пернатого не обращался.