Лидер украинской музыкальной группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук призвал бороться против режима Петра Порошенко. Музыкант назвал политическую систему на Украине раковой опухолью.

Лидер украинской музыкальной группы "Океан Эльзы" СвятославВакарчук призвал бороться против режима Петра Порошенко. Музыкант назвал политическую систему на Украине "раковой опухолью".Певец выступил перед выпускникамиУкраинской академии лидерства. Обращаясь к молодежи, он отметил, что она должнапревратиться в "охотников" на "нечестность и коррупцию", которые, по мнениюВакарчука, присущи украинской власти во главе с Петром Порошенко."Вы как охотники против системы должнывыследить ее, найти ее, нацелиться на нее и уничтожить ее", – заявил музыкант, выступлениекоторого опубликовано в YouTube. При этом он назвал политическую систему в стране "раковой опухолью" и призвалее сменить.Артист подчеркнул, что главная черта нынешнейсистемы на Украине – страх. По его словам, политическая власть "боится всего насвете: избирателей, проигрыша на выборах, потери украденных денег, международныхорганизаций, а также России, США, Китая и Евросоюза."Пусть они знают, что вы знаете, что они вас боятся. Пусть они знают,что вы знаете, что они должны уйти", – заявил исполнитель. Пословам Святослава Вакарчука, место чиновников должны занять представители народа. "Этотталантливый народ так много страдал, что уже пора сказать: хватит", —обратился певец к молодежи.