Таблоиды неустанно следят за жизнью королевского семейства, а в Сети вот уже несколько месяцев обсуждаются слухи о конфликтах Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Теперь американское издание InTouchWeekly сообщает, что соперничество девушек уже достало Гарри и Уильяма.

Таблоиды неустанно следят за жизнью королевского семейства,а в Сети вот уже несколько месяцев обсуждаются слухи о конфликтах Меган Маркл иКейт Миддлтон. Теперь американское издание InTouchWeekly сообщает, чтосоперничество девушек уже достало Гарри и Уильяма.Принцы планировали, что после женитьбы они будут дружитьсемьями и часто проводить время вчетвером. Видимо, мечтам молодых людей несуждено сбыться. С каждым днем отношения герцогинь только ухудшаются. Что очень расстраивает и злит братьев.Как сообщает анонимный информатор близкий к монаршему дому,Миддлтон в последнюю неделю всю плешь проела своему супругу из-за якобы нечестногораспределения квадратных метров. Все дело в том, что совсем скоро герцог игерцогиня Сассекские должны получить апартаменты в Кенсингтонском дворце.Квартира Меган и Гарри будет располагаться напротив жилища Кейт и Уильяма.Информатор отмечает, что скандал разгорелся из-за того, что апартаменты Меган и Гарри будут больше на одну спальню. Якобы Кейт готова драться за лишнюю комнату, она считает, что этонесправедливо – пока еще бездетные родственники получат больше квадратныхметров.Добавим, что Миддлтон можно понять, ведь согласно королевскому церемониалу Меган по статусу стоитна ступень ниже Кейт. Поскольку деверь Маркл, принц Уильям – будущий король,стоящий вторым в очереди на престол, девушка обязана кланяться ему и его жене –Кейт Миддлтон и быть всегда позади.Напомним, венчаниепринца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке.Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри иМеган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовалиоколо 600 гостей.