Таблоиды неустанно следят за жизнью королевского семейства,
а в Сети вот уже несколько месяцев обсуждаются слухи о конфликтах Меган Маркл и
Кейт Миддлтон. Теперь американское издание InTouchWeekly сообщает, что
соперничество девушек уже достало Гарри и Уильяма.
Таблоиды неустанно следят за жизнью королевского семейства,
а в Сети вот уже несколько месяцев обсуждаются слухи о конфликтах Меган Маркл и
Кейт Миддлтон. Теперь американское издание InTouchWeekly сообщает, что
соперничество девушек уже достало Гарри и Уильяма.
Принцы планировали, что после женитьбы они будут дружить
семьями и часто проводить время вчетвером. Видимо, мечтам молодых людей не
суждено сбыться. С каждым днем отношения герцогинь только ухудшаются. Что очень расстраивает и злит братьев.
Как сообщает анонимный информатор близкий к монаршему дому,
Миддлтон в последнюю неделю всю плешь проела своему супругу из-за якобы нечестного
распределения квадратных метров. Все дело в том, что совсем скоро герцог и
герцогиня Сассекские должны получить апартаменты в Кенсингтонском дворце.
Квартира Меган и Гарри будет располагаться напротив жилища Кейт и Уильяма.
Информатор отмечает, что скандал разгорелся из-за того, что апартаменты Меган и Гарри будут больше на одну спальню. Якобы Кейт готова драться за лишнюю комнату, она считает, что это
несправедливо – пока еще бездетные родственники получат больше квадратных
метров.
Добавим, что Миддлтон можно понять, ведь согласно королевскому церемониалу Меган по статусу стоит
на ступень ниже Кейт. Поскольку деверь Маркл, принц Уильям – будущий король,
стоящий вторым в очереди на престол, девушка обязана кланяться ему и его жене –
Кейт Миддлтон и быть всегда позади.
Напомним, венчание
принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке.
Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и
Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали
около 600 гостей.