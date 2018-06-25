Готовимся к выборам. 9 сентября в России - единый день голосования. В нашем регионе в этот день будут выбирать губернатора и депутатов ЗакСобрания. Заявки на участие в выборах уже подали первые кандидаты. Из кого будут выбирать владимирцы и что изменится на избирательных участках? Валерия Саенко побывала на заседании областной избирательной комиссии.
До дня голосования осталось 76 дней, а занять пост губернатора желают немногие. В областную избирательную комиссию подали заявки всего 2 кандидата. В том числе, Светлана Орлова
. Действующий губернатор уже открыла избирательный счет и приступила к сбору подписей в свою поддержку. По области прошел громкий слух, что конкуренцию на выборах ей составит Максим Шевченко. Известный журналист федерального масштаба недавно прославился тем, что подрался в прямом эфире с историком Николаем Сванидзе. Шевченко был за Сталина, Сванидзе - против. Неудивительно, что владимирские коммунисты захотели двигать такого человека в губернаторы. Правда документов в избирком пока не принесли.
Вадим Минаев, председатель облизбиркома: Вчера наши представители были на семинаре, который организовывало региональное отделение КПРФ. Мы туда выходили, общались. Общались и с кандидатами в депутаты ЗакСобрания, и с кандидатами на должность губернатора Владимирской области, но пока, формально, эти люди кандидатами не являются. Документов нет.
9 сентября в нашей области будут ещё и выборы ЗС. Здесь ажиотажа нет. Заявился пока только 1 кандидат - самовыдвиженец из Владимира. Но для подачи документов на парламентские выборы есть еще целый месяц. Кстати, на территориальные и участковые избиркомы ляжет колоссальная нагрузка. В ЦИКе требуют уровень организации как на президентских выборах. В частности, избиркомам на местах придётся заниматься системой "мобильный избиратель", которая заменила открепительные удостоверения.
Сергей Сироткин, член ЦИК России с правом решающего голоса: Мы ввели новое понятие - мобильный избиратель. Прекрасно сработала эта схема, столько людей - 5 млн почти получило доступ к голосованию, вот так сделали. Эта схема будет работать здесь и сейчас, им самим надо будет это все организовывать. Но я уже говорил, опыт есть. Желание есть. Ресурсами они обеспечены полностью.
На организацию выборов в регионе выделили 99 млн рублей. Это на 30 млн меньше, чем на президентские выборы. В первую очередь, деньги пойдут на зарплату членам участковых и территориальных избирательных комиссий. В этот раз, им придётся выдавать бумажные бюллетени. КЭГов на участках не будет. На электронные машины для голосования жаловались, как сами избиратели, так и члены избиркомов. Вместо КЭГов нам доставят больше 40 комплексов обработки избирательных бюллетеней.
Вадим Минаев, председатель облизбиркома: Мне лично идея КЭГа нравится больше, чем идея КОИБа, но вот в том виде, в котором КЭГи существуют сейчас, все-таки это разработка конца девяностых, техника уже устарела, и УИКи, и те службы, которые обслуживали КЭГи, говорят о том, что очень много выходило из строя.
Дополнительная нагрузка на избирком ляжет из-за москвичей. Некоторые в сентябре ещё на дачах во Владимирской области. А им 9 сентября тоже нужно выбирать своего мэра. Так что, возможно, в наших районах, близких к Подмосковью, придётся организовывать ещё одни выборы.