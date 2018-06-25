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<a href="http://33live.ru/novosti/25-06-2018-vybory-blizko.html" target="_blank">Выборы близко</a> - Готовимся к выборам. 9 сентября в России - единый день голосования. В нашем регионе в этот день будут выбирать губернатора и депутатов ЗакСобрания. Заявки на участие в выборах уже подали первые кандидаты. Из кого будут выбирать владимирцы и что изменится на избирательных участках? Валерия Саенко побывала на заседании областной избирательной комиссии.