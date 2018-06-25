24 июня в Турции — большой день выборов. Граждане одновременно избирают парламент страны и президента. Досрочно. Основной претендент на пост главы Турецкой Республики — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

24 июня в Турции — большой день выборов. Граждане одновременно избирают парламент страны и президента. Досрочно. Основной претендент на пост главы Турецкой Республики — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Это его вторые президентские выборы, на первых он победил в 2014 году. До этого более 10 лет Эрдоган — премьер-министр Турции. Сейчас это первые его выборы после референдума о расширении полномочий президента страны. Интрига. Будет ли второй тур?Бюллетень поменьше – президентский. В нем — шесть фамилий с фотографиями. Побольше — парламентский — с символикой партий, которые идут в Великий национальный меджлис. К ним избирателю выдают еще и специальный конверт — это добавляет конфиденциальности — в который вкладывают оба заполненных документа, и уже в таком виде бросают в урну для голосования. На участках с самого утра – очереди: турецкие выборы всегда славились высокой явкой, а теперь прогнозируют и вовсе рекордную — до 90%. Сегодняшнее голосование определяет дальнейший вектор развития страны.Настоящее сердце турецкой столицы, крупнейший в Анкаре рынок Чикрикчилар Йокушу, в день выборов изменил многолетней традиции — открылся только к обеду, чтобы успели проголосовать и продавцы, и покупатели.Реджеп Тайип Эрдоган — действующий президент. Большинство опросов именно ему предрекает победу уже в первом туре. И первым из кандидатов проголосовал он вместе с супругой Эмине Эрдоган на избирательном участке в стамбульском округе Ускудар."На предыдущих выборах явка избирателей была 85%. Это свидетельствует о том, насколько развита турецкая демократия и как растет ее демократическая зрелость. Эти выборы отличаются от предыдущих. Сегодня Турция переживает демократическую революцию при переходе к президентской форме правления", — заявил Эрдоган.Вновь стал актуальным ролик, который Эрдоган использовал на предыдущих выборах. Некий злодей ломает механизм, поднимавший гигантский национальный флаг, и весь народ через горы и моря мчится спасать честь страны. А сейчас Эрдоган уже прямо называет таинственного врага. "Запад ждет, что будет у нас 24 июня. И чего же он ждет? Как рухнет Эрдоган? Так давайте же преподадим Западу урок", — сказал президент Турции.В Турции после всенародного референдума началась конституционная реформа, инициированная Эрдоганом, и после выборов правительством будет руководить президент, должность премьер-министра упраздняется."В турецком обществе идет довольно непростая общественная дискуссия на все эти темы. И по вопросам реформы административно-государственного устройства, и по многим другим общественно-политическим вопросам. Имеет место — это надо четко признать и четко понимать — поляризация общественных мнений, которая, кстати, выразилась и в том, что на референдуме в прошлом году расклад был – 51,5 против 48,5%. И, видимо, составной частью такого борения мнений и стали нынешние выборы. Именно поэтому к ним приковано внимание и турецкой общественности, и зарубежной, и СМИ", — отметил Алексей Ерхов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции.Кандидаты в президенты вели агитацию всего два месяца, но очень активно. Партийными флагами и агитационными листовками заполнены все крупные города страны. Ежедневно и повсюду — массовые демонстрации.Десятки городов, тысячи людей на митингах, но 81 турецкую провинцию объехать было физически невозможно. Слишком короткая кампания, но оттого удивительно насыщенная и красочная.Главный конкурент Эрдогана оппозиционер Мухаррем Индже считает расширение полномочий президента ошибкой, он – "за" парламентскую республику, и в этом — корень его противоречий с властями. 54-летний Индже — бывший учитель, и его речи понятны каждому."Я обещаю матерям, что мы выучим их детей наилучшим образом. Будем преподавать и математику, и иностранные языки. В университетах будет самая прогрессивная система образования", — заявил Индже.В тройке лидеров и единственная женщина-кандидат Мераль Акшенер, бывший министр внутренних дел, потом союзница радикальных националистов, а сейчас глава собственной "Хорошей партии". Она тоже в оппозиции и тоже против конституционной реформы, но объединиться перед выборами оппозиционные кандидаты не сумели."Прийти к власти — это все равно что забить гол. На этом матче — одни ворота, и они довольно далеко, но теперь у нас больше нападающих, способных их поразить", — уверена Акшенер.Голосование прошло без особых эксцессов, рапортует полиция. Иностранные наблюдатели серьезных нарушений не обнаружили. Участки закрылись в пять часов вечера, уже идет подсчет голосов. Высшая избирательная комиссия Турции пообещала обработать все бюллетени до конца дня, причем сначала будут оглашены результаты президентских выборов, а потом — парламентских.