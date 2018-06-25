Еврокомиссия (ЕК) обнародовала полный список участников неформального саммита по миграции в Брюсселе, как и ожидалось, прибыли руководители 16 стран ЕС.

Руководители 16 стран Евросоюза приняли участие в неформальном саммите по миграции в Брюсселе. Еврокомиссия обнародовала полный список, в числе представителей — премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, премьер-министр Дании Ларс Расмуссен, шведский премьер Стефан Левен, премьер Финляндии Юху Сипиль, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.Страны "Вышеградской четверки" (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) в Брюссель не приехали.По словам Макрона, Европа и Европейский союз переживают политический кризис. Но в любом случае нужно опираться на европейские ценности — это уважение прав человека и прав личности, это уважение других государств и их целостности и солидарность, подтвердил французский лидер.В этом году Франция – вторая страна Евросоюза по приему просителей убежища. Макрон готов предложить решение, которое должно позволить бороться против нелегальной иммиграции, сократить все потоки незаконных мигрантов, причем сделать это гуманным образом.Кроме того, идет речь о защите границ Евросоюза с дополнительными инвестициями в пограничное агентство ЕС Frontex. Макрон представил свое предложение совместно с главой испанского правительства Педро Санчесом, в локументе идет речь о "платформах" по приему мигрантов под эгидой Управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, передает "Интерфакс".