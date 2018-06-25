В Казани пройдет матч команд группы Н – сборных Польши и Колумбии. Стали известны стартовые составы команд. С первых минут начнут встречу главные звезды – Роберт Левандовский (Польша) и Хамес Родригес (Колумбия).

В Казани пройдет матч команд группы Н – сборных Польши и Колумбии. Стали известны стартовые составы команд. С первых минут начнут встречу главные звезды – Роберт Левандовский (Польша) и Хамес Родригес (Колумбия).У поляков с первых минут на поле выйдет чемпион России в составе "Локомотива" Мацей Рыбусь. Не попал в стартовый состав натурализованный бразилец Тиаго Чонек, поразивший свои ворота в игре с командой Сенегала. Полностью состав сборной Польши выглядит следующим образом – Войцех Щенсный. Лукаш Пищек, Михал Паздан, Ян Беднарек, Яцек Гуральский, Гжегож Крыховяк, Мацей Рыбусь, Бартош Берешиньский, Петр Зеленский, Давид Ковняцкий, Роберт Левандовский.Лучший бомбардир прошлого чемпионата мира Хамес Родригес выйдет в стартовом составе сборной Колумбии. Тренер колумбийцев Хосе Пекерман выставил на игре следующий состав: Давид Оспина, Сантьяго Арьяс, Давинсон Санчес, Вильмар Барриос, Абель Агилар, Хамес Родригес, Хуан Куадрадо, Йерри Мина, Хоан Мохика, Хуан Кинтеро, Радамель Фалькао.В первом туре обе команды проиграли свои матчи с одинаковым счетом 1:2. Колумбийцы уступили японцам, а поляки – сборной Сенегала.