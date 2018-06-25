Оппозиционер Яшин отказывается от участия в выборах мэра Москвы, так как не смог пройти муниципальный фильтр .

Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин смог заручиться поддержкой только 91 депутата, поэтому ему пришлось сняться с выборов мэра Москвы.Поддержку Яшину оказали депутаты различных фракций, но не "Единой России". По словам Яшина, это был прямой запрет их руководства.Яшин написал в Facebook, что сожалеет то том, что демократическая оппозиция не смогла договориться о праймериз.