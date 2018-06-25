Руководство итальянского Ювентуса приняло решение не приобретать полузащитника сборной России и московского ЦСКА Александра Головина. Основной причиной отказа от покупки 22-летнего россиянина туринцы называют высокую стоимость футболиста.

Руководство итальянского "Ювентуса" приняло решение не приобретать полузащитника сборной России и московского ЦСКА Александра Головина. Основной причиной отказа от покупки 22-летнего россиянина туринцы называют высокую стоимость футболиста.В "Ювентусе" были впечатлены игрой россиянина на чемпионате мира, но в то же время боссы "армейцев" из-за этого повысили трансферную стоимость игрока. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, теперь в ЦСКА за Головина требуют не 20, а 25 миллионов евро.Итальянский клуб такая стоимость не устраивает. К тому же, ранее туринцы уже оформили соглашение с уже бывшим полузащитником "Ливерпулем" Эмре Джаном.Напомним, что помимо "Ювентуса" интерес к Головину проявляют лондонские "Арсенал" и "Челси".