Мужчина пойдет под суд за кражу двух банок коровьего молока

Мужчина пойдет под суд за кражу двух банок коровьего молокаВ Судогодский районный суд поступило уголовное дело в отношении жителя поселка Андреево, обвиняемого в краже.Проходя мимо одного из жилых домов поселка, мужчина захотел проникнуть на его территорию, чтобы украсть какое-либо имущество. Обвиняемый перелез через забор и зашел в сарай, откуда и похитил две трехлитровые банки коровьего молока.Одна из банок разбилась по пути, вторую банку, по словам мужчины, он отнес своим детям.