Прокуратура произвела пересчет оплаты за установку счетчиков холодного водоснабжения

Прокуратура произвела пересчет оплаты за установку счетчиков холодного водоснабженияЖителям Александрова выставили плату за установку счетчиков с нарушениями. Все счета пришли единоразово в январе 2018 года вместо периода рассрочки в пять лет. Сами жители такого желания не изъявляли.После обращения в прокуратуру были приняты меры к устранению нарушений. В результате проверки в счет организации, установившей счетчики, взыскана задолженность по возмещению затрат со счета управляющей компании. Жителям сделали перерасчет оплаты за установку на общую сумму 662 тысячи рублей, исходя из расчета равных долей в течение пяти лет с момента установки.Также в отношении должностного лица управляющей компании вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении.