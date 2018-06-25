Стали
известны детали убийства 55-летнего повара 28-летним официантом-украинцем в
ресторане Спорт-Поинт в комплексе
Олимпийская деревня Новогорск в Химках. Трагедия произошла 24 июня прямо на кухне
заведения.
Стали
известны детали убийства 55-летнего повара 28-летним официантом-украинцем в
ресторане "Спорт-Поинт" в комплексе
"Олимпийская деревня Новогорск" в Химках. Трагедия произошла 24 июня прямо на кухне
заведения.
Погибший Сергей был
поваром по вызову, которого привлекли на один день в ресторан в связи с большой
нагрузкой в период ЧМ-2018. Конфликт с официантом Дмитрием возник у него около
14.00. Он тоже был новичком в заведении, отработав до трагедии всего два дня.
Выяснилось, что у Дмитрия
на иждивении находится жена на пятом месяце беременности, передает "Московский
комсомолец". Мужчина понравился администрации ресторана своими профессиональными
качествами.
Самое ужасное, что
на убийство он решился после разговора с супругой по телефону. Судя по всему,
он был тяжелым: беседа заняла два часа. Все это время, пока Дмитрий общался на
улице, Сергей выполнял его работу. Скорее всего, это и послужило причиной ссоры
мужчины.
По данным следствия,
официант бил повара сервировочными ножами и буквально его исколол. Сергей выбежал
в зал, истекая кровью, добежал до холла и там упал замертво.
Свидетели инцидента
рассказали, что Дмитрий раньше не производил впечатления агрессивного человека.
В момент трагедии же он был невменяем.
Отметим, сборная России по футболу, которая
тренируется на этой базе, уехала в Самару на матч. Иногда спортсмены посещали
этот ресторан.