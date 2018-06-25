Стали известны детали убийства 55-летнего повара 28-летним официантом-украинцем в ресторане Спорт-Поинт в комплексе Олимпийская деревня Новогорск в Химках. Трагедия произошла 24 июня прямо на кухне заведения.

Сталиизвестны детали убийства 55-летнего повара 28-летним официантом-украинцем вресторане "Спорт-Поинт" в комплексе"Олимпийская деревня Новогорск" в Химках. Трагедия произошла 24 июня прямо на кухнезаведения.Погибший Сергей былповаром по вызову, которого привлекли на один день в ресторан в связи с большойнагрузкой в период ЧМ-2018. Конфликт с официантом Дмитрием возник у него около14.00. Он тоже был новичком в заведении, отработав до трагедии всего два дня.Выяснилось, что у Дмитрияна иждивении находится жена на пятом месяце беременности, передает "Московскийкомсомолец". Мужчина понравился администрации ресторана своими профессиональнымикачествами.Самое ужасное, чтона убийство он решился после разговора с супругой по телефону. Судя по всему,он был тяжелым: беседа заняла два часа. Все это время, пока Дмитрий общался наулице, Сергей выполнял его работу. Скорее всего, это и послужило причиной ссорымужчины.По данным следствия,официант бил повара сервировочными ножами и буквально его исколол. Сергей выбежалв зал, истекая кровью, добежал до холла и там упал замертво.Свидетели инцидентарассказали, что Дмитрий раньше не производил впечатления агрессивного человека.В момент трагедии же он был невменяем.Отметим, сборная России по футболу, котораятренируется на этой базе, уехала в Самару на матч. Иногда спортсмены посещалиэтот ресторан.