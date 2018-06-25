Ведущая Орла и Решки Настя Ивлеева наслаждается обществом хип-хоп-исполнителя Элджея. Парочка нежится та турецком курорте.

Ведущая "Орла и Решки" Настя Ивлеева наслаждается обществом хип-хоп-исполнителяЭлджея. Парочка нежится та турецком курорте.Настю и Элджея впервые застукали вместе месяц назад. Однакотогда молодые люди не стали подтверждать роман. Девушка лишь намекнула, что отправляетсяв отпуск в компании таинственного незнакомца.Видимо совместный отдых так сблизил знаменитостей, что они решили больше не скрывать своих отношений. В социальных сетях Настя иЭлджей опубликовали совместные фотографии.На снимках Ивлева нежно обнимает полуголого возлюбленного. Интимностьи чувственность снимка говорит сама за себя – молодым людям очень хорошовместе.В комментариях ведущая получила массу поздравлений ипожеланий. Многие поклонники начали фантазировать о скорой свадьбе знаменитостей."Ждем появлениепервых детей😐(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы очень красивая пара❤️💜", "Такиемилые💗", "Ивлеву никто недостоен кроме Элджея.Они подходят друг другу 😁😁😘😘", "Так вы чо рилимутите?😱", "Красивая пара, хорошо смотритесь вместе😌 счастья вам♥️", – писали пользователи Сети.Напомним, в этом году Ивлева впервые высупила в качествеведущей премии Муз-ТВ, где заменила беременную Леру Кудрявцеву. Добавим, что Настя не только телеведущая, но и видеоблогер. Наее страницу в Сети подписано чуть мене восьми миллионов человек. Весной 2017года Анастасия стала ведущей трэвел-шоу "Орел и решка. Перезагрузка" нателеканалах "Пятница!" и "Интер". Коллегой Насти стал украинский диджей ишоумен Антон Птушкин. По словам телеведущей, именно популярность в Instagramпомогла попасть ей на телевидение.