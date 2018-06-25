Ведущая Орла и Решки Настя Ивлеева наслаждается обществом хип-хоп-исполнителя
Элджея. Парочка нежится та турецком курорте.
Ведущая "Орла и Решки" Настя Ивлеева наслаждается обществом хип-хоп-исполнителя
Элджея. Парочка нежится та турецком курорте.
Настю и Элджея впервые застукали вместе месяц назад. Однако
тогда молодые люди не стали подтверждать роман. Девушка лишь намекнула, что отправляется
в отпуск в компании таинственного незнакомца.
Видимо совместный отдых так сблизил знаменитостей, что они решили больше не скрывать своих отношений. В социальных сетях Настя и
Элджей опубликовали совместные фотографии.
На снимках Ивлева нежно обнимает полуголого возлюбленного. Интимность
и чувственность снимка говорит сама за себя – молодым людям очень хорошо
вместе.
В комментариях ведущая получила массу поздравлений и
пожеланий. Многие поклонники начали фантазировать о скорой свадьбе знаменитостей.
"Ждем появление
первых детей😐
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы очень красивая пара❤️💜", "Такие
милые💗", "Ивлеву никто не
достоен кроме Элджея.Они подходят друг другу 😁😁😘😘", "Так вы чо рили
мутите?😱", "Красивая пара, хорошо смотритесь вместе😌 счастья вам♥️", – писали пользователи Сети.
Напомним, в этом году Ивлева впервые высупила в качестве
ведущей премии Муз-ТВ, где заменила беременную Леру Кудрявцеву. Добавим, что Настя не только телеведущая, но и видеоблогер. На
ее страницу в Сети подписано чуть мене восьми миллионов человек. Весной 2017
года Анастасия стала ведущей трэвел-шоу "Орел и решка. Перезагрузка" на
телеканалах "Пятница!" и "Интер". Коллегой Насти стал украинский диджей и
шоумен Антон Птушкин. По словам телеведущей, именно популярность в Instagram
помогла попасть ей на телевидение.