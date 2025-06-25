Такое решение принял Владимирский областной суд.

Бывший заместитель директора МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» (СКРУ) Никита Петрунин останется под стражей. Владимирский областной суд апелляционную жалобу его защиты, оставив в силе решение Октябрьского районного суда от 22 мая 2025 года.Меру пресечения в виде заключения под стражу продлили до 17 июля 2025 года включительно.Петрунина обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы и превышении должностных полномочий. По версии следствия, с мая 2024 по март 2025 года он предоставил возможность другим предпринимателям заниматься организацией похорон, действуя под видом сотрудников предприятия. Полученные доходы, по данным следствия, направлялись третьим лицам, а предприятие лишалось выручки.Кроме того, преступная группа, предположительно, вымогала деньги граждан, предоставляя места на кладбище «Улыбышево» при условии приобретения ритуальных услуг по завышенной стоимости.Действия Петрунина, по версии следствия, повлекли неполучение выручки возглавляемой им организацией на сумму 10 миллионов рублей. В мае этого года была задержана ОПГ из 10 человек.