Возмещение было выплачено в рамках договора страхования специализированной техники и передвижного оборудования

Во время проведения работ в Республике Саха (Якутия) загорелся бульдозер Caterpillar, застрахованный в страховой компании «Согласие» по договору страхования специализированной техники и передвижного оборудования.Согласно заключению экспертов, очаг возгорания находился под кабиной, причиной стало возникновение горения в результате воспламенения горючих материалов. После пожара спецтехника не подлежала восстановлению.Произошедшее было признано страховым случаем и «Согласие» произвело выплату страхового возмещения владельцу бульдозера в размере более 30,8 млн рублей.