Подрядчик не захотел устранять нарушения добровольно.

Во Владимире детский сад №4 на улице Сурикова, в котором при строительстве выполнили некачественные работы, отремонтируют по решению суда.Подрядчик «СВО-Строй» не захотел устранять нарушения добровольно. Арбитражный суд Владимирской области встал на сторону властей.Компания построила детский сад в 2019 году. В 2020 фирма сдала дополнительный корпус, однако в здании обнаружили многочисленные нарушения. В частности, зафиксировано повреждение кровельного покрытия, протечки в подвале, рабочие провели некачественную гидроизоляция.Теперь по решению суда компания должна устранить недочеты в течение трех месяцев.Ранее в детском саду в Суздале .