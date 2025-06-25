Депутаты ЗакСобрания планируют развивать «Владимирский тепличный комбинат». История предприятия берет начало в 1973 году. На данный момент его общая площадь составляет около 20 гектар, на

Депутаты ЗакСобрания планируют развивать «Владимирский тепличный комбинат». История предприятия берет начало в 1973 году. На данный момент его общая площадь составляет около 20 гектар, на производстве трудятся порядка 340 человек. Депутаты Законодательного Собрания, представители профильных министерств и руководство «Владимирского тепличного комбината» обсудили возможные меры поддержки. Также обговорили ряд вопросов, которые необходимо решить в ближайшее время.